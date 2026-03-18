В Подмосковье в этом году благоустроят более тысячи тропинок

18 марта 2026, 17:40

Более тысячи тропинок благоустроят в Московской области в текущем году в рамках реализации программы по улучшению качества пешеходных коммуникаций. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Благоустройство состоит в подготовке прочного песчано-гравийного основания, укладке асфальтового покрытия или плитки и установке бордюрного камня. При этом тропинки расширяют до полутора-двух метров.





«В этом году программа почти вдвое объёмнее прошлогодней: планируем обновить 1 037 пешеходных коммуникаций. Речь идет не только о создании новых дорожек, но и о ремонте уже существующих», — отметил глава министерства Игорь Даниленко.