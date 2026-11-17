17 ноября 2026, 19:21

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Пушкинского отдела вневедомственной охраны задержали подозреваемого в серии краж из строительного магазина. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





На пульт централизованного наблюдения поступил сигнал тревоги с охраняемого объекта, расположенного на Красноармейском шоссе.

«Прибывшие правоохранители выяснили, что недобросовестный посетитель несколько раз в день наведывался в магазин для хищения товаров. Во время очередного визита он решить спрятать товары в упаковку теплоизоляционных блоков. Между листами стекловаты мужчина технично разложил электроинструменты и стройматериалы. На кассе самообслуживания гражданин просканировал только упаковку, а спрятанные товары оплачивать не стал», – рассказали в ведомстве.