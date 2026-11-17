Хитроумный вор едва не похитил из магазина стройматериалы на 200 000 рублей
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники Пушкинского отдела вневедомственной охраны задержали подозреваемого в серии краж из строительного магазина. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
На пульт централизованного наблюдения поступил сигнал тревоги с охраняемого объекта, расположенного на Красноармейском шоссе.
«Прибывшие правоохранители выяснили, что недобросовестный посетитель несколько раз в день наведывался в магазин для хищения товаров. Во время очередного визита он решить спрятать товары в упаковку теплоизоляционных блоков. Между листами стекловаты мужчина технично разложил электроинструменты и стройматериалы. На кассе самообслуживания гражданин просканировал только упаковку, а спрятанные товары оплачивать не стал», – рассказали в ведомстве.Подозрительные действия на камерах видеонаблюдения заметили работники службы безопасности и нажали тревожную кнопку Росгвардии.
Суммарная стоимость похищенных за несколько дней товаров могла превысить 200 000 рублей. Однако сотрудники вневедомственной охраны задержали 32-летнего нарушителя. Уроженца Белгородской области доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства