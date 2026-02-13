Хлам за месяц вывезли из мест общего пользования в 150 жилых домах Подмосковья
В январе в Подмосковье более чем в 150 многоквартирных домах устранили захламление мест общего пользования. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Некоторые жители превращают приквартирные холлы и лестничные клетки в настоящие склады, размещая там мебель, велосипеды, коляски, шины и другие вещи, которые уже не помещаются в квартире.
Однако в Минчистоты напомнили, что такие действия создают угрозу, поскольку являются прямым нарушением норм пожарной безопасности.
«Ответственность за состояние общего имущества в МКД несут управляющие организации. Они обязаны контролировать исполнение противопожарных и санитарных требований. За январь коммунальщики региона ликвидировали захламление мест общего пользования более чем в 150 многоквартирных домах. Работы выполняли по заявкам жителей, поступившим в Единую диспетчерскую службу», – пояснили в ведомстве.Там добавили, что если соседи складируют вещи за пределами квартиры, следует обращаться в свою управляющую организацию или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.