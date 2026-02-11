Жителям Подмосковья рекомендовали подключить электронный ЕПД на «Госуслугах»
Всё больше жителей Московской области отказывается от бумажных квитанций в пользу одного файла в смартфоне. Подключить электронный единый платёжный документ в Подмосковье можно на портале госуслуг, рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Такой ЕПД удобен, поскольку электронная квитанция приходит мгновенно и не теряется. К тому же такая услуга безопасна, так как документ защищён от подделок мошенниками. Помимо этого, электронный ЕПД экологичен – отказ от бумажных платёжек позволяет экономить до 100 тонн древесины в год.
Чтобы подключить электронный ЕПД, нужно зайти на региональный портал госуслуг; нажать «Получать ЕПД онлайн»; подтвердить согласие на получение электронных платёжных документов. Тогда квитанции начнут приходить в электронном виде со следующего месяца, а бумажные квитанции после этого присылать перестанут.
В Минчистоты Московской области отметили, что подключение является бесплатным. Услуга добровольная. Для тех, кто не захочет ею воспользоваться, останутся бумажные квитанции.
