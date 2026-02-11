Жителям Подмосковья рекомендовали подключить электронный ЕПД на «Госуслугах»

11 февраля 2026, 19:16

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Всё больше жителей Московской области отказывается от бумажных квитанций в пользу одного файла в смартфоне. Подключить электронный единый платёжный документ в Подмосковье можно на портале госуслуг, рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.