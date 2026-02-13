В ходе подмосковной акции «Сдай ёлку на переработку» собрали около 4000 деревьев

13 февраля 2026, 20:04

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Без малого 33,5 тонны хвойных деревьев сдали участники экологической акции по утилизации новогодних елей «Сдай ёлку на переработку», которая завершилась в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





С 12 января по 8 февраля в регионе работало 164 специализированных пункта приёма.



«За это время собрано и отправлено на переработку более 33,4 тонн деревьев – порядка 4 175 елей и сосен. Это на 11% больше, чем годом ранее, несмотря на сокращение количества пунктов приёма. Переработанные деревья пойдут на корм и подстилки для животноводческих хозяйств, а щепу используют в сельском хозяйстве и для благоустройства территорий. Самыми активными участниками акции стали жители Дубна, Реутов и Пушкинский», – пояснили в министерстве.