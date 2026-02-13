В ходе подмосковной акции «Сдай ёлку на переработку» собрали около 4000 деревьев
Без малого 33,5 тонны хвойных деревьев сдали участники экологической акции по утилизации новогодних елей «Сдай ёлку на переработку», которая завершилась в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
С 12 января по 8 февраля в регионе работало 164 специализированных пункта приёма.
«За это время собрано и отправлено на переработку более 33,4 тонн деревьев – порядка 4 175 елей и сосен. Это на 11% больше, чем годом ранее, несмотря на сокращение количества пунктов приёма. Переработанные деревья пойдут на корм и подстилки для животноводческих хозяйств, а щепу используют в сельском хозяйстве и для благоустройства территорий. Самыми активными участниками акции стали жители Дубна, Реутов и Пушкинский», – пояснили в министерстве.
В Минчистоты рост количества собранных деревьев объясняют повышением экологической ответственности граждан. Те, кто выбирает живые деревья, всё осознаннее подходят к их утилизации.
Акция проводится в регионе каждый год. Она помогает сократить число новогодних деревьев, попадающих в комплексы по переработке отходов, превращая их в полезное вторсырьё.