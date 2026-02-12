В Минчистоты Московской области подвели итоги февральского приёма граждан

12 февраля 2026, 09:50

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подвели итоги личного приёма граждан, который провели 10 февраля. Отраслевые замминистра встретились примерно с десятью жителями из разных муниципалитетов региона и разобрали их обращения. Об этом сообщили в Минчистоты Московской области.





На приёме обсудили работу регоператоров, порядок проведения общих собраний собственников, оплату вывоза твёрдых коммунальных отходов и перерасчёт начислений за ЖКУ.



«Мы стараемся максимально оперативно реагировать на все обращения жителей. Наша задача — не просто дать связь, а добиться, чтобы проблема больше не повторилась. Совместно с администрациями муниципалитетов, управляющими и ресурсоснабжающими организациями адресно разбираем каждый вопрос. Инспекторы лично выходят на места с заявителями для проверки фактов нарушений», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.



Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области