В Минчистоты Московской области подвели итоги февральского приёма граждан
В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подвели итоги личного приёма граждан, который провели 10 февраля. Отраслевые замминистра встретились примерно с десятью жителями из разных муниципалитетов региона и разобрали их обращения. Об этом сообщили в Минчистоты Московской области.
На приёме обсудили работу регоператоров, порядок проведения общих собраний собственников, оплату вывоза твёрдых коммунальных отходов и перерасчёт начислений за ЖКУ.
«Мы стараемся максимально оперативно реагировать на все обращения жителей. Наша задача — не просто дать связь, а добиться, чтобы проблема больше не повторилась. Совместно с администрациями муниципалитетов, управляющими и ресурсоснабжающими организациями адресно разбираем каждый вопрос. Инспекторы лично выходят на места с заявителями для проверки фактов нарушений», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.Жители Раменского округа попросили привести контейнерную площадку к единому стандарту и разъяснить тарифы на вывоз ТКО. По итогам встречи регоператору поручили организовать отдельную встречу с жителями и объяснить порядок оплаты. Инспекторы проверят состояние площадки и при необходимости примут меры в 2026 году.
Жители Химок подняли вопрос перерасчёта коммунальных платежей и работы общедомового прибора учёта. Теротдел Министерства организует встречу с управляющей организацией, специалисты сверят показания и проведут технические мероприятия. После этого выполнят перерасчёт.
В Мытищах жители попросили объяснить порядок проведения общего собрания собственников. Инспекторы проведут проверку управляющей компании с участием совета дома и подготовят для заявителя подробную инструкцию по работе с системой «ГИС ЖКХ».
График личных приёмов размещают на официальном сайте ведомства.