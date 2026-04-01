В Сергиевом Посаде стартовал прокат электросамокатов

01 апреля 2026, 14:36

Сезон проката электросамокатов открылся в Сергиевом Посаде в среду, 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В этом году для аренды нужно использовать аккаунт на «Госуслугах», чтобы легче было привлекать к ответственности нарушителей правил дорожного движения.





«Кроме того, введена опция зонирования парковки. В частности, в историческом центре города — на вокзальной площади, рядом с Троице-Сергиевой Лаврой и на бульварах — зафиксированы обязательные места завершения поездок. Вне парковочной зоны завершить поездку не удастся», — говорится в сообщении.