Хоккеистка из Дмитрова Шохина выбрана на драфте канадским клубом

25 июня 2025, 18:58

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Канадский хоккейный клуб Ottawa Charge выбрал Анну Шохину из Дмитрова на драфте ведущей мировой женской хоккейной лиги – PWHL. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области. Торжественная церемония драфта Профессиональной женской хоккейной лиги состоялась в столице Канады.







«Легенда дмитровского «Торнадо» была выбрана во втором раунде драфта под общим 13‑м номером. В шестом раунде под 45-м номером команда выбрала в свой состав ещё одну россиянку – Фанузу Кадирову. Таким образом, впервые в истории лиги отбор прошли сразу два игрока из Росиии», – рассказали в министерстве.



В прошлом сезоне клуб Ottawa Charge, в котором продолжит карьеру Шохина, стал вице-чемпионом PWHL.



Анна Шохина – 28-летняя российская хоккеистка, выступающая на позиции нападающего. Многократная чемпионка России, призёр молодёжного чемпионата мира, обладательница Кубка европейских чемпионов, неоднократная победительница Универсиады.



Родилась в посёлке Новосиньково Дмитровского муниципального округа Подмосковья. С 2012 года пришла в клуб «Торнадо» из Дмитрова, за который играла более 10 лет – до 2023-го. Также в 2012 году была впервые вызвана в сборную России.



В составе национальной команды Анна Шохина провела свыше 50 матчей, участвовала в трёх Олимпиадах. На Играх в Сочи стала самым молодым игроком команды, а на Олимпиаде в Пекине в 2022-м выводила сборную на лёд в качестве капитана.



Как нападающий подмосковного «Торнадо» Шохина стала первым игроком в истории отечественного женского хоккея, которому удалось набрать 500 очков. С 2023 года выступала за команду «Динамо-Нева». из Санкт-Петербурга.





