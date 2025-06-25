Второй в сезоне старт серии Gran Fondo Russia пройдёт на трассе в Дмитрове
Второй в Подмосковье старт серии велозаездов Gran Fondo Russia состоится в Дмитрове 29 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Заезд пройдёт на территории парка «Волен». Именно на этой трассе 10 лет назад стартовал первый в России велозаезд Gran Fondo. Участникам предложат дистанции 30, 45 и 88 км. На старт допускаются мужчины и женщины 18 лет и старше. Подать заявку на участие можно по ссылке», – рассказали в ведомстве.Сезон велозаездов Gran Fondo Russia-2025 в Московской области открыли в Волоколамске. Третий заезд пройдет 24 августа в Серпухове, а заключительный старт сезона в регионе запланирован в Рузе на 21 сентября.
Gran Fondo – самая популярная в России серия шоссейных велосипедных заездов, объединяющая профессионалов и любителей велоспорта. Старты проводятся с 2016 года. Маршруты пролегают по живописным трассам и сочетают скоростные велогонки и велопрогулки.
С 2023-го Gran Fondo стала частью проекта «Суперлига Подмосковья».