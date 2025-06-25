Юниоры-тяжелоатлеты из Подмосковья завоевали 13 медалей первенства России

25 июня 2025, 12:23

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Восемь золотых, три серебряные и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на первенстве России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок от 15 до 23 лет. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.







«Три золотые медали на счету у Варвары Кузьминой из Люберец, которая в своей весовой категории (81 кг) стала лучшей в рывке, толчке и сумме двоеборья. Ещё три высшие награды в тех же дисциплинах завоевала Софья Врагова из Богородского округа, выступавшая в весовой категории 87 кг. И две золотые медали — в рывке и сумме двоеборья — получил Максим Могучев из Люберец (в/к 102 кг), а в дисциплине «толчок» он взял серебро», — говорится в сообщении.