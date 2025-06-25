Подмосковные пловцы завоевали две медали в финале Кубка России
Две бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области в финале Кубка России по плаванию. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Дарья Рогожинова из Рузы пришла третьей в заплыве на 300 метров баттерфляем. Первое место заняла представительница республики Марий-Эл, а серебряную награду завоевала спортсменка из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.Ещё одну медаль Подмосковью принёс Герман Зажирский из Мытищ. Он тоже занял третье место на дистанции 300 метров баттерфляем, но в соревнованиях среди мужчин. Золото в этой категории завоевал пловец из Самарской области, а серебряную медаль — представитель Пензенской области.
Финал Кубка России по плаванию проходит в Казани с 23 по 26 июня. В соревнованиях принимают участие более 500 спортсменов.