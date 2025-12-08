Хор из Серебряных Прудов принял участие в областном вокальном фестивале
Вокальный фестиваль «Зимняя симфония» для участников проекта «Активное долголетие» состоялся в Луховицах. Одним из ярких участников стал хор «Серебряные нити» из округа Серебряные Пруды. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Каждая творческая делегация представила на фестивале два номера: групповой и сольный.
«Нас очень порадовал тёплый приём и общение с коллегами из других округов. Зрители встречали нас очень хорошо, они горячо аплодировали. Выступать перед такой отзывчивой публикой — огромное удовольствие!» — рассказала руководительница хора «Серебряные нити» Виктория Баркина.Участники фестиваля порадовали слушателей разнообразным репертуаром. Со сцены прозвучали как народные, так и авторские песни в диапазоне от плясовых до лирических.