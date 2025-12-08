Хор из Серебряных Прудов принял участие в областном вокальном фестивале

08 декабря 2025, 15:02

Фото: пресс-служба администрации м.о. Серебряные Пруды

Вокальный фестиваль «Зимняя симфония» для участников проекта «Активное долголетие» состоялся в Луховицах. Одним из ярких участников стал хор «Серебряные нити» из округа Серебряные Пруды. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Каждая творческая делегация представила на фестивале два номера: групповой и сольный.



«Нас очень порадовал тёплый приём и общение с коллегами из других округов. Зрители встречали нас очень хорошо, они горячо аплодировали. Выступать перед такой отзывчивой публикой — огромное удовольствие!» — рассказала руководительница хора «Серебряные нити» Виктория Баркина.