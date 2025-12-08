В Ивантеевке состоится новогодний творческий фестиваль

08 декабря 2025, 12:16

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Фестиваль «Новый год с Емелей» будет проходить 20 и 21 декабря в библиотеке имени И.Ф. Горбунова в Ивантеевке. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пушкинского городского округа.





Организатором фестиваля выступает Город мастеров и дизайн-маркет «Настроение».





«Гостей ждут мастер-классы, ярмарка изделий ручной работы, мастерская Деда Мороза, конкурс детского рисунка и конкурс авторов-ремесленников, а также выступления вокальных коллективов. Кроме того, для посетителей подготовят праздничную фотозону», — говорится в сообщении.