В Ивантеевке состоится новогодний творческий фестиваль
Фестиваль «Новый год с Емелей» будет проходить 20 и 21 декабря в библиотеке имени И.Ф. Горбунова в Ивантеевке. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пушкинского городского округа.
Организатором фестиваля выступает Город мастеров и дизайн-маркет «Настроение».
«Гостей ждут мастер-классы, ярмарка изделий ручной работы, мастерская Деда Мороза, конкурс детского рисунка и конкурс авторов-ремесленников, а также выступления вокальных коллективов. Кроме того, для посетителей подготовят праздничную фотозону», — говорится в сообщении.Фестиваль будет проводиться с 11 утра до 19:00, вход свободный, возрастных ограничений нет. Адрес библиотеки им. И.Ф. Горбунова: Ивантеевка, Центральный проезд, дом №1.