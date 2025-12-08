Волонтёры из Одинцово вошли в число лучших в Подмосковье
В Подмосковье подвели итоги ежегодного регионального конкурса «Волонтёр года – 2025». Лучших добровольцев торжественно наградили. Победителей определили в 12 номинациях, и сразу в двух — отметили представителей Одинцовского округа. Об этом сообщили в местной Администрации.
В номинации «Многолетний вклад» победил Филипп Собх, а в «Открытии года» — Камила Гусейнова. Для участников и гостей организаторы подготовили настоящий праздник добровольцев: работали молодежные площадки, на сцене показали яркие творческие выступления.
«Быть волонтером — это большая честь и гордость! Каждое новое доброе дело дарит улыбки, радость и заботу, наполняет сердце теплом и вдохновляет своим примером окружающих к новым благородным свершениям!», — прокомментировали победу волонтеров в Одинцовском молодёжном центре.Всего по итогам конкурса награды получили 32 волонтёра. В этом году организаторы зафиксировали рекордное число заявок — более 230 из 56 городов и округов Московской области.