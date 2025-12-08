Волонтёры из Одинцово вошли в число лучших в Подмосковье

08 декабря 2025, 14:45

Фото: пресс-служба Администрации Одинцовского городского округа

В Подмосковье подвели итоги ежегодного регионального конкурса «Волонтёр года – 2025». Лучших добровольцев торжественно наградили. Победителей определили в 12 номинациях, и сразу в двух — отметили представителей Одинцовского округа. Об этом сообщили в местной Администрации.





В номинации «Многолетний вклад» победил Филипп Собх, а в «Открытии года» — Камила Гусейнова. Для участников и гостей организаторы подготовили настоящий праздник добровольцев: работали молодежные площадки, на сцене показали яркие творческие выступления.

​Фото: пресс-служба Администрации Одинцовского городского округа



«Быть волонтером — это большая честь и гордость! Каждое новое доброе дело дарит улыбки, радость и заботу, наполняет сердце теплом и вдохновляет своим примером окружающих к новым благородным свершениям!», — прокомментировали победу волонтеров в Одинцовском молодёжном центре.

