Мобильная диспансеризация в Пушкине помогла выявить опасные болезни

26 ноября 2025, 10:27

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Выездную диспансеризацию провела мобильная бригада Пушкинской клинической больницы им. проф. В.Н. Розанова в жилом комплексе «Новое Пушкино». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Врачи принимали жителей в здании образовательного комплекса №11. Осмотры включали ЭКГ, маммографическое исследование, анализ крови на сахар и холестерин, измерение давления и пр.





«Диспансеризацию прошли 74 человека. В результате у 28 человек выявили артериальную гипертонию, у трёх — сахарный диабет, у двух — анемию и у двух — подозрение на онкозаболевания. Их направили на углублённое обследование», — говорится в сообщении.