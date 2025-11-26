В турнире по самбо в Пушкине приняли участие более 100 юных спортсменов

26 ноября 2025, 09:36

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Соревнования по самбо для юношей и девушек 2013-2018 годов рождения провели в подмосковном Пушкине. Турнир приурочили к 37-летию спортклуба «Анты» имени Василия Ощепкова. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Участие в соревнованиях приняли 12 команд, в которые вошли более 100 человек.



