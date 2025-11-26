В турнире по самбо в Пушкине приняли участие более 100 юных спортсменов
Соревнования по самбо для юношей и девушек 2013-2018 годов рождения провели в подмосковном Пушкине. Турнир приурочили к 37-летию спортклуба «Анты» имени Василия Ощепкова. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участие в соревнованиях приняли 12 команд, в которые вошли более 100 человек.
«Анты» — это старейший спортивный клуб Пушкинского округа. Его открыл в 1988 году Николай Орловский, работавший тогда тренером в Школе милиции. Он также разработал систему тренировок с детьми дошкольного возраста и назвал её «Общая физическая подготовка» (ОФП). Сейчас тренерскую династию продолжает сын Николая Орловского Антон.«Свои силы проверили представители Истры, Пушкина, Балашихи, Королёва, Мытищ и Обнинска», — отмечается в сообщении.