Окна приема БТИ Московской области в МФЦ не будут работать 23 и 24 февраля

20 февраля 2026, 11:42

оригинал Фото: Медиасток.РФ

23 февраля – выходной день, и в понедельник окна приема БТИ в МФЦ работать не будут. Прием в некоторых МФЦ региона будет приостановлен и 24 февраля. Об этом сообщили в подмосковном Минимущества.