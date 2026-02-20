Окна приема БТИ Московской области в МФЦ не будут работать 23 и 24 февраля
23 февраля – выходной день, и в понедельник окна приема БТИ в МФЦ работать не будут. Прием в некоторых МФЦ региона будет приостановлен и 24 февраля. Об этом сообщили в подмосковном Минимущества.
График работы может отличаться в зависимости от конкретного отделения. Все жители могут уточнить актуальные часы работы ближайшего окна БТИ, позвонив в колл-центр по телефону +7 (498) 568-88-88.
Кроме того, справочную информацию о работе БТИ и доступные услуги можно получить через чат-бот в Telegram.
Министерство имущественных отношений Московской области напоминает, что планируя визит, стоит заранее уточнить режим работы, чтобы избежать лишней задержки при оформлении необходимых документов.
