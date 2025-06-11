Хозяев частных домов в Подмосковье предупредили об особой схеме мошенничества
Телефонные мошенники начали использовать схему обмана, рассчитанную на владельцев частных домов. О том, в чём состоит их уловка, рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Злоумышленники звонят хозяевам частных домов, представляются сотрудниками регионального оператора по обращению с коммунальными отходами и сообщают, что возле дома якобы планируется установка новых контейнеров. И для «фиксации заявки» просят сообщить код из пришедшего СМС», — говорится в сообщении.В министерстве подчеркнули, что региональные операторы не обзванивают жителей с такими предложениями, а также напомнили, что передача каких-либо кодов может быть использована злоумышленниками для доступа к аккаунту пользователя на важных сервисах.
Такой разговор следует сразу прервать и сообщить о нём в полицию, а для проверки информации можно позвонить на горячую линию госуслуг по короткому номеру 115 или своему оператору ТКО (телефоны этих компаний указаны на сайте министерства).