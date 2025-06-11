Хозяев частных домов в Подмосковье предупредили об особой схеме мошенничества

11 июня 2025, 18:02

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Телефонные мошенники начали использовать схему обмана, рассчитанную на владельцев частных домов. О том, в чём состоит их уловка, рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.







«Злоумышленники звонят хозяевам частных домов, представляются сотрудниками регионального оператора по обращению с коммунальными отходами и сообщают, что возле дома якобы планируется установка новых контейнеров. И для «фиксации заявки» просят сообщить код из пришедшего СМС», — говорится в сообщении.