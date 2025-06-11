Житель Видного попался на фиктивной постановке иностранцев на миграционный учёт
«Резиновую квартиру», в которой было фиктивно зарегистрировано 20 иностранцев, обнаружили участковые в Ленинском городском округе в ходе проверки. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе проверки обнаружилось, что хозяин одной из квартир в городе Видное Ленинского округа поставил на миграционный учёт 20 иностранных граждан, при этом места для временного проживания он им не предоставил», — говорится в сообщении.Против владельца квартиры завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» и отпустили до суда под подписку о невыезде.
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