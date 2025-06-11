Житель Видного попался на фиктивной постановке иностранцев на миграционный учёт

11 июня 2025, 14:39

оригинал Фото: istockphoto.com/Andrey Mikhaylov

«Резиновую квартиру», в которой было фиктивно зарегистрировано 20 иностранцев, обнаружили участковые в Ленинском городском округе в ходе проверки. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.







«В ходе проверки обнаружилось, что хозяин одной из квартир в городе Видное Ленинского округа поставил на миграционный учёт 20 иностранных граждан, при этом места для временного проживания он им не предоставил», — говорится в сообщении.