Хозяйка избитого добермана в Балашихе прокомментировала скандальное видео

06 августа 2025, 17:41

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Владелица добермана, ставшего героем резонансного видео с избиением животного в Горенском лесопарке, дала интервью «Вечерней Москве», заявив, что ситуация была искажена в соцсетях.





По словам женщины, инцидент развивался иначе, чем показано в вирусном ролике. Собака действительно получила несколько ударов только не веткой, а «травкой».

«Всё было совсем не так, как показано на видео. Какой-то травкой дали по жопе за то, что собака подбирала кости после этих шашлычников. Её ловили 40 минут. Она жрала кости и сматывалась», — рассказала собеседница «Вечерней Москве».