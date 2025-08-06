Хозяйка избитого добермана в Балашихе прокомментировала скандальное видео
Владелица добермана, ставшего героем резонансного видео с избиением животного в Горенском лесопарке, дала интервью «Вечерней Москве», заявив, что ситуация была искажена в соцсетях.
По словам женщины, инцидент развивался иначе, чем показано в вирусном ролике. Собака действительно получила несколько ударов только не веткой, а «травкой».
«Всё было совсем не так, как показано на видео. Какой-то травкой дали по жопе за то, что собака подбирала кости после этих шашлычников. Её ловили 40 минут. Она жрала кости и сматывалась», — рассказала собеседница «Вечерней Москве».Напомним, что на видео мужчина сначала разрешил детям погладить добермана, а затем резко ударил собаку веткой. По версии местных жителей, вероятно он проживает рядом с лесопарком. В соцсетях разгорелись споры после публикации ролика. Так, пользователи стали обсуждать, какое наказание должен понести обидчик добермана, некоторые стали искать владельца животного.