Экс-сотрудника оборонного завода в Кургане задержали за хищение 29 млн рублей
Следственный комитет РФ задержал бывшего начальника отдела курганского оборонного предприятия по подозрению в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, сообщают в пресс-службе СК по региону.
По версии следствия, в 2023—2025 годах подозреваемый намеренно завышал цены на комплектующие, содействовал компании-поставщику из Екатеринбурга, а также приобретал некачественные детали. Общий ущерб составил 29 млн рублей.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Следователи провели обыски в доме и офисе фигуранта дела, было изъято 1,7 млн рублей, документы и телефоны.
Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие изучает возможную причастность других лиц.
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