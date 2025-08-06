В Нижних Сергах школьницу затравили из-за сине-жёлтого логотипа на футболке
На Урале на школьницу написали донос из-за сине-жёлтого логотипа на футболке
В Нижних Сергах (Свердловская область) 15-летняя участница муниципального отряда стала объектом внимания правоохранителей из-за футболки с сине-жёлтым логотипом санатория. Об этом сообщает E1.RU.
Подросток в составе отряда мэрии занималась покраской забора в фирменной футболке анапского санатория «Вита». Дизайн логотипа (сине-жёлтые полосы) вызвал неоднозначную реакцию.
Так, неизвестный с удостоверением провёл допрос девочки, записав её данные. В отделе по делам несовершеннолетних появилась её фотография. Мать школьницы утверждает, что их вызвали на профилактическую беседу. Кроме того, прокуратура начала проверку.
«Заявили, что никто не фотографировал дочь, хотя фотография есть в ПДН (отделе по делам несовершеннолетних). Якобы прокурор сам увидел ее из окна. В тот день рядом с ней стояла руководитель их отряда, почему к ней не подошли? Всё это происходило очень некорректно», — возмутилась мама девочки.При этом, как заявили в прокуратуре, никаких проверок и допросов из-за цвета детской футболки не проводилось.