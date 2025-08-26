Храмам Подмосковья передали с начала года 15 земельных участков

26 августа 2025, 16:24

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

Пятнадцать земельных участков передали в безвозмездное пользование четырнадцати храмам Московской области с начала текущего года. Информацию об этом пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области разместила в соцсетях ведомства.





Участки, расположенные в двенадцати округах региона, переданы для религиозных целей. Их площадь составляет от 400 до 3,3 тыс. квадратных метров.





«Земля передается по обращению церковных общин под уже существующими объектами недвижимости, а также для строительства новых церквей, воскресных школ и других объектов религиозного назначения», — отметил глава Минимущества Подмосковья Тихон Фирсов.