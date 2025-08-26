Храмам Подмосковья передали с начала года 15 земельных участков
Пятнадцать земельных участков передали в безвозмездное пользование четырнадцати храмам Московской области с начала текущего года. Информацию об этом пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области разместила в соцсетях ведомства.
Участки, расположенные в двенадцати округах региона, переданы для религиозных целей. Их площадь составляет от 400 до 3,3 тыс. квадратных метров.
«Земля передается по обращению церковных общин под уже существующими объектами недвижимости, а также для строительства новых церквей, воскресных школ и других объектов религиозного назначения», — отметил глава Минимущества Подмосковья Тихон Фирсов.Земельные участки переданы православным приходам в округах Ленинский, Клин, Домодедово, Пушкинский, Лобня, Чехов, Ступино, Зарайск, Электросталь, Солнечногорск, Коломна и Кашира.
