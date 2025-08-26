На участие в премии для подмосковных медиков поступило более 100 заявок

На участие в премии для подмосковных медиков поступило более 100 заявокВ Московской области завершён приём заявок от среднего медицинского персонала на участие в премии «Подмосковный фельдшер» и Подмосковная медсестра/медбрат». Всего подано более 100 заявок, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Победители получат денежное вознаграждение в 200 тыс. рублей.
«Проведение профессиональной премии среди среднего медперсонала позволяет поддержать работников и отметить их профессионализм. Всего на конкурс подано более 100 заявок. Экспертная комиссия начнёт проводить оценочные процедуры конкурсантов в симуляционном центре МОНИКИ 1 сентября», – уточнил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.В ведомстве добавили, что оценочные процедуры включают теоретическую и практическую части, решение ситуационных задач. Подвести итоги премии планируют в декабре. Решение экспертная комиссия вынесет на основании прохождения испытаний.