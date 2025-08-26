В подмосковные индустриальные парки привлекут более 300 млрд рублей

26 августа 2025, 16:13

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

К 2030 году в шести государственных индустриальных парках Подмосковья планируют создать более 100 высокотехнологичных производств. Такими планами поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





Управляющими компаниями индустриальных парков «Ключ», «Титан», «Импульс», «Сергиев Посад», «Есипово» и «Жуковский» выступят АО «ОЭЗ «Дубна» и Корпорация развития Московской области. Резидентами этих площадок уже стали 45 компаний

«Создание государственных индустриальных парков – одно из ключевых направлений работы инвестиционного блока правительства региона. На этих площадках будет создана инженерная и транспортная инфраструктура для быстрого запуска высокотехнологичных производств. К 2030 году на территории шести государственных индустриальных парков рассчитывают привлечь свыше 300 млрд рублей инвестиций и запустить более 100 высокотехнологичных производств», – пояснила Зиновьева.