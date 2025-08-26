Для подмосковных избирателей запустили новый цифровой сервис

26 августа 2025, 16:06

оригинал Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Избиратели Московской области, которым нужна помощь на участке в дни предстоящего в сентябре голосования, могут сообщить об этом в территориальную избирательную комиссию.





Удобнее всего сделать это посредством нового цифрового сервиса Единого портала госуслуг «Волонтёр на избирательном участке», сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.



Причины обращения за помощью – инвалидность по зрению, слуху или опорно-двигательному аппарату; пожилой возраст; наличие маленьких детей и другие особые обстоятельства



В Мособлизбиркоме назвали четыре способа найти цифровой сервис «Волонтёр на избирательном участке». Можно спросить об этом «Робота Макса» на главной странице портала госуслуг; нажать на баннер «Волонтёр на избирательном участке» на главной странице «Госуслуг»; в личном кабинете в подразделе «Я – Избиратель» нажать на такой же баннер.

«Можно также перейти в личный кабинет избирателя по баннеру «Выборы» на главной странице «Госуслуг». В карточке выборов следует нажать на ссылку «Ваш участок для голосования No». Откроется страница «Избирательный участок и округ». На ней нужна кнопка «Подать заявление» в блоке «Помощь волонтёра на избирательном участке», – пояснили в Мособлизбиркоме.