Команда из Павловского Посада вышла на сцену фестиваля «Город танцует в парках»
Представители Павловского Посада выступили на гала-концерте третьего сезона фестиваля «Город танцует в парках». Городской округ представил коллектив современного танца Free Dance Crew под руководством Вячеслава Выставкина, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Отборочные этапы проходили в Подмосковье всё лето. 21 июня один их них состоялся в парке «Меленки» в Павловском Посаде. Яркое, атмосферное мероприятие под художественным руководством хореографа Егора Дружинина собрало более 4 тыс. зрителей. На сцене выступили 10 талантливых коллективов из Павлово-Посадского городского округа», – рассказали в пресс-службе.
Лучшим был признан коллектив Free Dance Crew. Директор Дома культуры «Октябрь» Марина Агеева поблагодарила ребят и их руководителя за участие в масштабном проекте и яркое выступление в гала-концерте.