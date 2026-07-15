Художники создают картины на стенах лицея №10 в Клину
Лицей № 10 имени Д. И. Менделеева, расположенный в Бородинском проезде в Клину, капитально ремонтируют. При этом стены здания не только выравнивают и красят — их расписывают художники. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Работа ведётся в рамках творческого проекта мастерской Алексея Шилова «Моя школа — моя история».
«В интерьерах учебного заведения появляются картины, посвящённые истории Клина и знаменитым деятелям культуры и науки России, которые жили и творили в этом городе», — говорится в сообщении.Общая готовность капремонта здания в настоящее время составляет 75%. Сейчас здесь продолжается монтаж инженерных коммуникаций, обустройство входных групп и благоустройство пришкольной территории.
Обновлённый лицей откроется 1 сентября.