Художники создают картины на стенах лицея №10 в Клину

15 июля 2026, 15:55

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Лицей № 10 имени Д. И. Менделеева, расположенный в Бородинском проезде в Клину, капитально ремонтируют. При этом стены здания не только выравнивают и красят — их расписывают художники. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Работа ведётся в рамках творческого проекта мастерской Алексея Шилова «Моя школа — моя история».





«В интерьерах учебного заведения появляются картины, посвящённые истории Клина и знаменитым деятелям культуры и науки России, которые жили и творили в этом городе», — говорится в сообщении.