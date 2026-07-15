В Муранове развернётся музыкально-этнографический фестиваль «Поле Фолка»

15 июля 2026, 16:04

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» 1 и 2 августа состоится III музыкально-этнографический фестиваль «Поле Фолка». О его программе рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Мероприятие объединит детские, народные и джазовые коллективы с исполнителями инди, рэпа, электронной и этнической музыки.

«Фестиваль воссоздаст атмосферу дворянской усадьбы XIX века. Зрители станут участниками спортивных состязаний и конкурсов. Победители выступят на сцене вместе со знаменитыми артистами. Детская программа включает игры, хороводы и аттракционы русских ярмарок позапрошлого столетия. Пройдут лекции и мастер-классы по столярному и швейному делу, изготовлению кукол, керамике», – отметили в ведомстве.