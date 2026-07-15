В Муранове развернётся музыкально-этнографический фестиваль «Поле Фолка»
В музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» 1 и 2 августа состоится III музыкально-этнографический фестиваль «Поле Фолка». О его программе рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие объединит детские, народные и джазовые коллективы с исполнителями инди, рэпа, электронной и этнической музыки.
«Фестиваль воссоздаст атмосферу дворянской усадьбы XIX века. Зрители станут участниками спортивных состязаний и конкурсов. Победители выступят на сцене вместе со знаменитыми артистами. Детская программа включает игры, хороводы и аттракционы русских ярмарок позапрошлого столетия. Пройдут лекции и мастер-классы по столярному и швейному делу, изготовлению кукол, керамике», – отметили в ведомстве.По предварительной записи можно будет посетить музей усадьбы Мураново. На фестивале также организуют ресторанный дворик с фермерскими продуктами, ремесленную ярмарку.
В программе концертов фестиваля – Zventa Sventana, Сергей Старостин и Татьяна Бондаренко, ансамбль «Комонь», проект «Этносфера», детский ансамбль «Душегрея» и другие.
Хедлайнерлм музыкальной программы станет Алексей Архиповский. Он играл на главных сценах мира, в московском Кремле и на Великой Китайской стене. Архиповский – музыкант мирового класса, сумевший доказать миллионам слушателей, что балалайка – инструмент с безграничными возможностями.
Вести концерты будет Тутта Ларсен, которая тоже выступит со своей авторской программой.
Найти подробную информацию и купить билеты можно на сайте фестиваля.