На Можайском шоссе в Одинцовском округе обустроили более 90 метров тротуара
Тротуар протяжённостью 93 метра обустроили вдоль Можайского шоссе на территории Одинцовского округа: от остановки «Дачи» до въезда на территорию СНТ «Жаворонки-Север». Об этом сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.
Работы провели сотрудники «Мосавтодора» по запросу людей из садоводческого товарищества.
«Мы были на личном приёме руководства Одинцовского округа, общались по видеосвязи с компанией «Мосавтодор» — нас везде услышали и помогли решить вопрос. Раньше от остановки к нашим дачам идти приходилось по проезжей части. Теперь здесь есть асфальтированный тротуар», — рассказала представительница инициативной группы СНТ Маргарита Шерстобитова.Ширина нового тротуара составляет два метра. От дороги он отделён бордюрным камнем и понижается при подходе к садоводческому товариществу, чтобы было удобно пешеходам с колясками и сумками-тележками.