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В Звенигородском музее расскажут о малоизвестных страницах жизни князя Юсупова

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Звенигородском государственном музее-заповеднике 24 июля пройдёт лекция «Князь Николай Борисович Юсупов. Страницы жизни». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.



Лекция откроет посетителям музея малоизвестные грани творческой натуры князя. Экскурсовод Татьяна Кётниц расскажет о многогранной и творческой личности одного из выдающихся представителей знаменитого дворянского рода.

«Князь Николай Борисович Юсупов – один из богатейших помещиков Российской империи, коллекционер, музыкант-любитель, действительный статский советник, гофмейстер и последний прямой потомок по мужской линии бия Юсуфа, современника царя Ивана Грозного. Будучи внуком своего знаменитого деда, вельможи века Просвещения, он бережно хранил и приумножал богатейшие коллекции предков», – рассказали в министерстве.
Князь вёл активную светскую и культурную жизнь, постоянно общался с талантливыми литераторами, музыкантами и художниками своего времени.

Лекция начнётся в 18 часов. Подробная информация доступна на сайте музея-заповедника.
Лора Луганская

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