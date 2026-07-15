В Звенигородском музее расскажут о малоизвестных страницах жизни князя Юсупова

15 июля 2026, 15:43

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Звенигородском государственном музее-заповеднике 24 июля пройдёт лекция «Князь Николай Борисович Юсупов. Страницы жизни». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Лекция откроет посетителям музея малоизвестные грани творческой натуры князя. Экскурсовод Татьяна Кётниц расскажет о многогранной и творческой личности одного из выдающихся представителей знаменитого дворянского рода.

«Князь Николай Борисович Юсупов – один из богатейших помещиков Российской империи, коллекционер, музыкант-любитель, действительный статский советник, гофмейстер и последний прямой потомок по мужской линии бия Юсуфа, современника царя Ивана Грозного. Будучи внуком своего знаменитого деда, вельможи века Просвещения, он бережно хранил и приумножал богатейшие коллекции предков», – рассказали в министерстве.