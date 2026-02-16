Подмосковье покажет народные промыслы на выставке «ЛАДЬЯ» в Москве

16 февраля 2026, 16:58

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

С 4 по 8 марта в московском Гостином дворе пройдет XXXVI Выставка народных художественных промыслов «ЛАДЬЯ. Весенняя фантазия». Регион на форуме представят 13 профильных предприятий и Союз гжельских мастеров, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.