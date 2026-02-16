Подмосковье покажет народные промыслы на выставке «ЛАДЬЯ» в Москве
С 4 по 8 марта в московском Гостином дворе пройдет XXXVI Выставка народных художественных промыслов «ЛАДЬЯ. Весенняя фантазия». Регион на форуме представят 13 профильных предприятий и Союз гжельских мастеров, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Подмосковный стенд традиционно станет одним из самых масштабных. Свои изделия продемонстрируют Дулевский фарфор, Жостовская фабрика, Павловопосадская платочная мануфактура, Гжельский фарфоровый завод, Богородская фабрика и другие ведущие производства народных художественных промыслов.
Для посетителей подготовили насыщенную программу: мастер-классы для детей и взрослых по глиняной игрушке, плетению из лыка и бересты, созданию народной куклы, набойке по ткани, тиснению по коже и точечной росписи.
Вход на выставку свободный, возрастных ограничений нет. Организаторы отмечают, что мероприятие объединит мастеров, хранящих традиции, и всех ценителей народного искусства, способствуя сохранению культурного кода и укреплению единства народов России.
