В Клину представят «Свадьбу Фигаро» в переводе Чайковского

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

28 февраля Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского приглашает зрителей на комическую оперу Вольфганга Амадея Моцарта «Свадьба Фигаро», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.



Постановка, созданная кафедрой оперной подготовки РАМ им. Гнесиных, будет представлена солистами и струнным квартетом Оперного театра-студии имени Ю.А. Сперанского. Партию фортепиано исполнит Ольга Христовская. Музыкальное руководство и дирижерский пульт — у Виктора Кузовлева, режиссером выступила Наталия Кузовлева.

Главная особенность вечера — литературная версия произведения. Знаменитая опера прозвучит на русском языке в переводе Петра Ильича Чайковского. Исполнение моцартовского шедевра именно в этой редакции в стенах музея русского композитора станет данью уважения сразу двум гениям: Моцарту, которого Чайковский боготворил, и самому Петру Ильичу.

Начало спектакля в 17:00. Возрастное ограничение: 6+. Билеты можно приобрести в кассе и на официальном сайте музея-заповедника.

Дайана Хусинова

