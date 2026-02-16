В Клину представят «Свадьбу Фигаро» в переводе Чайковского

16 февраля 2026, 17:27

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

28 февраля Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского приглашает зрителей на комическую оперу Вольфганга Амадея Моцарта «Свадьба Фигаро», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.