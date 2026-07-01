Хулиган избил постояльцев подмосковного отеля
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который избил постояльцев гостиничного комплекса в деревне Маришкино под Воскресенском. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Правоохранители приехали в отель по сигналу тревоги. На месте они выяснили, что один молодой человек вёл себя агрессивно, а когда ему сделали замечание, полез в драку.
«Дебошир нанёс удары кулаками нескольким людям, один из которых упал и ударился головой о дорожное покрытие», — говорится в сообщении.Хулигана задержали на месте происшествия. Выяснилось, что это 22-летний местный житель. Его передали полиции для дальнейшего разбирательства, а к пострадавшему вызвали скорую, которая отвезла его в больницу.