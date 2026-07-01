Хулиган избил постояльцев подмосковного отеля

01 июля 2026, 12:07

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который избил постояльцев гостиничного комплекса в деревне Маришкино под Воскресенском. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Правоохранители приехали в отель по сигналу тревоги. На месте они выяснили, что один молодой человек вёл себя агрессивно, а когда ему сделали замечание, полез в драку.





«Дебошир нанёс удары кулаками нескольким людям, один из которых упал и ударился головой о дорожное покрытие», — говорится в сообщении.