В порту Петербурга силовики обнаружили 500 кг кокаина из Эквадора в тушах тунца

01 июля 2026, 11:27

Фото: Istock/Oleksii Kononenko

В порту Санкт-Петербурга сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили 500 кг кокаина в контейнере с замороженным тунцом из Эквадора. Подробности приводит ЦОС ФСБ России.