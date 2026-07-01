В порту Петербурга силовики обнаружили 500 кг кокаина из Эквадора в тушах тунца
В порту Санкт-Петербурга сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили 500 кг кокаина в контейнере с замороженным тунцом из Эквадора. Подробности приводит ЦОС ФСБ России.
Установлено, что фигурант пытался незаконно переправить партию наркотиков из Латинской Америки. Запрещённые вещества находились в грузовом контейнере на территории контейнерного терминала компании «Петролеспорт» в морском порту «Большой порт Санкт-Петербург».
Сотрудники изъяли не менее 500 килограммов наркотического средства, которое злоумышленники спрятали в легально ввозимых замороженных непотрошёных тушах тунца. При обысках оперативники изъяли у мужчины криптокошельки с активами на 613 тыс. долларов, 13 дорогих часов общей стоимостью более 1,3 млн долларов и пять автомобилей премиум-класса почти на 130 млн рублей.
Против фигуранта возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Суд арестовал задержанного.
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