Пьяный москвич ворвался в храм, сломал калитку и объяснил это ненавистью к вере

01 июля 2026, 11:58

На востоке Москвы росгвардейцы задержали мужчину за порчу имущества у храма

Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве

В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину за хулиганство на территории храмового комплекса. Подробности приводит пресс-служба ведомства.