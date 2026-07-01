Пьяный москвич ворвался в храм, сломал калитку и объяснил это ненавистью к вере
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве
В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину за хулиганство на территории храмового комплекса. Подробности приводит пресс-служба ведомства.
На востоке столицы экипаж группы задержания получил сигнал тревоги из церкви на улице Красноярской. Прибывшие на место росгвардейцы выслушали сотрудника службы охраны. Он сообщил, что на территорию храма зашёл неизвестный мужчина с признаками алкогольного опьянения.
Гражданин вёл себя агрессивно, нарушал общественный порядок, громко кричал, нецензурно бранился и угрожал охраннику физической расправой. На требования прекратить противоправные действия дебошир не реагировал, а затем ударом ноги повредил калитку забора.
Своё поведение 52-летний москвич объяснил несогласием с христианской верой. Сотрудники Росгвардии оперативно задержали правонарушителя на месте и передали его в территориальный отдел полиции.
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