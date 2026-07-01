Мужчина ограбил магазин, изобразив пистолет рукой

01 июля 2026, 12:03

В Иркутской области житель ограбил магазин, изобразив пистолет натянутой кофтой

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Вихоревке Братского района Иркутской области задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении на магазин. Об этом информирует ГУМВД по Иркутской области.