Мужчина ограбил магазин, изобразив пистолет рукой
В Вихоревке Братского района Иркутской области задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении на магазин. Об этом информирует ГУМВД по Иркутской области.
Согласно информации следствия, мужчина зашёл в продуктовый, чтобы купить воды, но на его банковской карте не оказалось достаточно средств. В результате он натянул рукав своей кофты на кулак, создав иллюзию оружия, и потребовал у продавщицы деньги.
Испуганная женщина открыла кассу, и злоумышленник забрал оттуда 430 рублей. Когда в магазин пришла другая покупательница, грабитель поспешно выбежал на улицу, прихватив с собой похищенные деньги.
Позже он потратил украденные средства на свои нужды и отправился домой, где его уже поджидали полицейские. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».
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