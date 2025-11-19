Хуснуллин на встрече с Воробьёвым оценил строительство жилья и дорог в Подмосковье
Команда Подмосковья держит высокую планку по вводу жилья и развитию дорог. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин по итогам встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
«За 10 месяцев этого года в регионе введено более 10 млн квадратных метров жилья. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Работа по дорогам в Подмосковье идёт масштабная. Годовой план по укладке верхних слоёв асфальта на региональных и местных дорогах выполнен на 100%», – написал Хуснуллин в своём Telegram-канале.Зампред напомнил, что Автодор продолжает реконструкцию участка с 66-го по 84-й километры трассы М-1 «Беларусь».
«Расширяем его до шести полос. Общая готовность – более 75%. Ещё один важный объект – строительство транспортной развязки на пересечении ЦКАД и Дмитровского шоссе. Сейчас в рамках первого этапа завершена реконструкция участка трассы А-107 «Московское малое кольцо», – отметил Хуснуллин.
Он назвал такие проекты вкладом в системное развитие инфраструктуры, которое напрямую влияет на комфорт и безопасность поездок. Как подчеркнул Марат Хуснуллин, в целом Подмосковье активно развивается.
Он добавил, что обсудил с Воробьёвым дальнейшие планы и отметил, что останавливаться на достигнутом нельзя.