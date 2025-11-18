Сотрудники Солнечногорской городской прокуратуры будут работать в новом здании
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и прокурор Подмосковья Сергей Забатурин открыли новое здание Солнечногорской городской прокуратуры.
Двухэтажное строение площадью более тысячи квадратных метров появилось в рамках региональной госпрограммы. Объект сдали на несколько месяцев раньше срока.
«Московская область – большой, быстро растущий регион. Здесь огромная хозяйственная и экономическая повестка, ветви власти работают, дополняя друг друга. Прокуратура играет важную роль в этой системе. Она разбирается в самых разных сферах – это и ЖКХ, и нестационарная торговля, и другие серьёзные вопросы. Команда отраслевиков регулярно обсуждает с прокуратурой тот или иной нормативный акт. Важно, чтобы он подтвердил свою законность, при этом достигая поставленных целей, – сказал Воробьёв в ходе общения с сотрудниками Солнечногорской городской прокуратуры.В их лице губернатор поблагодарил всех коллег за работу, подчеркнув важность взаимодействия и сотрудничества.
Новое здание вдвое больше старого, построенного 40 лет назад. Там имеется всё для комфорта сотрудников и удобства посетителей: просторные кабинеты с современным оборудованием, зал заседаний, а также помещение для работы с секретными документами, комната приёма граждан и архив, которых раньше не было. На территории разместили парковку, в том числе для маломобильных граждан, провели благоустройство.
«Это прекрасное проявление сотрудничества с правительством Московской области. Андрей Юрьевич, хочу сказать вам спасибо за вовлечённость в наши проблемы. Создание комфортных условий для прокурорских работников для нас очень важно. Чуть более года строилось новое современное здание, где прокурорским работникам будет спокойно, насколько это возможно в такой профессии, и эффективно работать. В таких условиях повышается и культура профессиональной деятельности», – отметил Забатурин.
Среди сотрудников, перешедших работать в новое здание, – помощник Солнечногорского городского прокурора Кирилл Зобнин.
«В 2020 году я заключил контракт с прокуратурой Московской области на целевое обучение, и теперь, закончив университет, работаю в Солнечногорске. Проходил здесь практику, успел себя зарекомендовать, поэтому меня направили для прохождения службы именно сюда. Со старым зданием даже сравнивать нечего – оно находилось в жилом доме, было неудобным, не было доступной среды. Сейчас созданы все условия для работы с гражданами. А у меня теперь есть свой просторный кабинет», –поделился Зобнин.Прокурорский корпус Подмосковья контролирует строительство социальных объектов, модернизацию ЖКХ, теплоснабжения, электросетей, расселение аварийного жилья, помогает вернуть в муниципальную собственность котельные и коммунальные сетей, где из-за плохого состояния часто бывали аварии, контролирует миграционную политику, ликвидацию незаконных объектов торговли и многое другое.
Одно их главных направлений совместной работы – помощь участникам СВО и их семьям.