«Хвостики» ищут дом: в Красногорске 11 апреля пройдет Зоофест Эко
Выставка-пристройство «Зоофест Эко» пройдет 11 апреля в ТРК VEGAS Сити в Красногорске. Горожане смогут познакомиться с животными из приютов, получить советы специалистов и, возможно, уехать домой не одни. Об этом сообщает пресс-служба РОО «Найди друга».
На площадке гостей будут ждать 45 питомцев. Среди них — 30 кошек и 15 собак разного возраста и характера. Все они здоровы, привыкли к людям и прошли ветеринарный контроль.
Посетители узнают истории каждого любимца и пообщаются с кураторами. Тем, кто только думает о питомце из приюта, помогут кинологи и фелинологи. Эксперты расскажут о кормлении, адаптации, поведении и домашних заботах. Забрать понравившегося друга можно после беседы с куратором. Для этого нужно взять с собой паспорт. Организаторы напоминают: пристройство требует взвешенного решения и готовности заботиться о животном каждый день.
Для семей подготовили развлекательную программу с ведущим. В течение дня на площадке откроют благотворительную «корзину добра». Туда можно принести корм, лакомства, игрушки, лежанки и амуницию для приютов. Мероприятие проведет региональная общественная организация содействия защите животного мира «Найди друга». Проект помогает бездомным животным найти семью и формирует ответственное отношение к домашним любимцам.
Вход на выставку свободный. Возрастное ограничение — 0+. «Зоофест Эко» пройдет 11 апреля с 10:00 до 18:00 по адресу: Красногорск, ул. Международная, д. 18, ТРК VEGAS Сити, 3 этаж. Добраться можно от станции метро «Мякинино» или со стороны 66-го км МКАД. На площадку пустят и гостей с питомцами. При себе нужно иметь ветеринарный паспорт с действующими прививками. Полный список участников опубликован на официальном сайте РОО «Найди друга».
