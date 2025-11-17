ИФНС требует взыскать с блогера Портнягина более 800 млн рублей

17 ноября 2025, 15:26

оригинал Фото: пресс-служба Московского областного суда

В Наро-Фоминский городской суд Московской области поступил административный иск от ИФНС России по г. Наро-Фоминску. Налоговая инспекция требует взыскать с блогера Дмитрия Портнягина задолженность по налогам — сумма превышает 800 млн рублей, сообщили в пресс-службе Московского областного суда.