ИФНС требует взыскать с блогера Портнягина более 800 млн рублей
В Наро-Фоминский городской суд Московской области поступил административный иск от ИФНС России по г. Наро-Фоминску. Налоговая инспекция требует взыскать с блогера Дмитрия Портнягина задолженность по налогам — сумма превышает 800 млн рублей, сообщили в пресс-службе Московского областного суда.
Дмитрий Портнягин стал известным благодаря своему YouTube-каналу, где много лет рассказывал о предпринимательстве, проводил интервью с бизнесменами и делился советами по созданию собственного дела.
Инспекция провела выездную налоговую проверку его индивидуального предпринимательства и выявила нарушения при исчислении и уплате налогов. В материалах указано, что у ИП Портнягина нет расчетного счёта, поэтому налоговики не могут взыскать долг стандартными способами — через списание денег со счёта или обращение взыскания на имущество.
В следствие чего ИФНС обратилась в суд и просит взыскать задолженность в судебном порядке.
