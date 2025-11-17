В Подмосковье Росгвардия задержала женщину с крупной партией наркотиков

17 ноября 2025, 12:16

Видео: пресс-служба Росгвардии Московской области

В Подмосковье сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии задержали женщину за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере. Патрули, находясь на маршруте, обратили внимание на подозрительную гражданку в лесу дачного товарищества «Бутово», сообщили в пресс-службе Росгвардии Московской области.