В Подмосковье Росгвардия задержала женщину с крупной партией наркотиков
Видео: пресс-служба Росгвардии Московской области
В Подмосковье сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии задержали женщину за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере. Патрули, находясь на маршруте, обратили внимание на подозрительную гражданку в лесу дачного товарищества «Бутово», сообщили в пресс-службе Росгвардии Московской области.
Женщина что-то прятала в земле. Увидев автоэкипаж Росгвардии, она попыталась скрыться, но сотрудники быстро задержали её для выяснения обстоятельств.
В ходе беседы женщина призналась, что создаёт «тайники» с наркотиками. На место вызвали следственно-оперативную группу. При досмотре в кармане куртки задержанной нашли свёрток с подозрительным веществом.
Экспертиза показала, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком общей массой 647 граммов. Задержанную, 34-летнюю местную жительницу, передали в отдел полиции. Сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
