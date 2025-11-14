Подмосковные росгвардейцы задержали дебошира, буянившего в кафе и в больнице

14 ноября 2025, 21:07

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Чеховского отдела вневедомственной охраны задержали мужчину, устроившего дебош в кафе, а потом в медучреждении. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





Экипаж росгвардейцев получил во время патрулирования информацию о противоправных действиях в заведении на улице Чехова. Прибыв на охраняемый объект, правоохранители выяснили, что пьяный и неадекватный посетитель ведёт себя буйно, размахивает руками.

«Росгвардейцы задержали нарушителя порядка и сопроводили его в медучреждение. Однако там он попытался продолжить противоправные действия, создавая угрозу жизни и здоровью медработников и посетителей больницы. В итоге грамотные действия правоохранителей гарантировали безопасность в учреждении», – отметили в пресс-службе.