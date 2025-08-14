Игорь Акинфеев по завершении карьеры будет развивать юношеский футбол в Реутове
В городе сейчас возводят современный спорткомплекс, который станет частью всероссийского проекта по подготовке юных голкиперов и популяризации футбола среди детей. На базе академии появятся профессиональное поле с трибунами, восстановительный центр и помещения для учебно-тренировочных сборов.
«На базе в Реутове уже занимаются около 80 юных спортсменов. А после завершения строительства академия сможет принимать до 120 детей. Кроме тренировок и образовательных программ, там будут проводить турниры, выставочные матчи и футбольные сборы. Мыслей много. Один из вариантов – развивать массовый спорт», – поделился планами Акинфеев в интервью газете «Спорт-экспресс».Как отметил голкипер, проект имеет большую социальную миссию. Он направлен не только на спортивную подготовку молодого поколения, но и на создание условий для всестороннего развития детей, воспитания ценностей здорового образа жизни.