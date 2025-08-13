Юниоры из Подмосковья завоевали медали на Спартакиаде по парусному спорту
Одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на VI летней юниорской Спартакиаде молодёжи по парусному спорту. Об этом сообщает пресс-служба областного Минспорта.
Золотую медаль получила Софья Юнчикова из Долгопрудного. Она стала лучшей среди юниорок в дисциплине «класс-Лазер-радиал». А серебряную награду завоевала её землячка Софья Дорохина в дисциплине «класс-Луч-радиал».
Бронзовые медали в копилку Московской области положил тандем Елизаветы Поповой и Михаила Карелина из Химок по итогам соревнования в дисциплине «класс-470-смешанный» и Вячеслав Удалов из Долгопрудного в дисциплине «класс-Финн».
Турнир проходил в Таганроге с 6 по 12 августа. В нём приняли участие более 100 спортсменов из 18 российских регионов.
