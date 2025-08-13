Юниоры из Подмосковья завоевали медали на Спартакиаде по парусному спорту

13 августа 2025, 18:00

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на VI летней юниорской Спартакиаде молодёжи по парусному спорту. Об этом сообщает пресс-служба областного Минспорта.