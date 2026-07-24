Игорь Брынцалов подал документы на выборы в Мособлдуму нового созыва
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, вошедший в число победителей предварительного голосования «Единой России», подал документы на регистрацию кандидатом в депутаты нового созыва регионального парламента. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Брынцалов будет баллотироваться от одномандатного избирательного округа №19, включающего Реутов и Балашиху.
«Для меня участие в выборах означает личную ответственность за развитие Московской области и реализацию тех программ, которые мы уже начали», — сказал Брынцалов.Он добавил, что перед прошлыми выборами избиратели направили в Народную программу «Единой России» более 780 тысяч наказов. Сейчас для новой программы собраны уже свыше 200 тысяч предложений, в том числе почти 26 тысяч — в Балашихе и около восьми тысяч — в Реутове. Впереди большая работа по их реализации.