Раменские врачи спасли съевшую виноград женщину с отёком Квинке

27 октября 2026, 16:59

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Раменской больницы спасли женщину с отёком Квинке, который возник у неё после употребления винограда. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





В приёмное отделение обратилась пациентка с жалобой на острую аллергическую реакцию. Её язык быстро отекал и почти перестал двигаться. Врачи диагностировали отёк Квинке и установили, что перед сном пациентка ела виноград.



Первые симптомы проявились через 20 минут. Пациентка сразу приняла антигистаминные лекарства, но отёк продолжал нарастать.

«Отёк языка – это прямой путь к асфиксии. Главная ошибка, которую совершают в такой ситуации, – принимают антигистаминный препарат и ждут. Но при стремительно нарастающем отёке слизистых делать этого категорически нельзя. Мы немедленно помогли нашей пациентке: взяли анализы, тщательно осмотрели и сделали ЭКГ, чтобы исключить осложнения со стороны сердца. Далее ввели экстренные препараты, купирующие аллергическую реакцию», – рассказал врач-терапевт приёмного отделения Раменской больницы Андрей Власов.