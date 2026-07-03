Спартакиада ГАИ собрала в Красногорске около 1200 участников

03 июля 2026, 17:16

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Около 1 200 сотрудников Госавтоинспекции из разных подмосковных округов приняли участие в XII летней спартакиаде, которая состоялась на стадионе «Зоркий» в Красногорске 3 июля — в день образования службы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Почётными гостями мероприятия стали спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, вице-губернатор Московской области Владимир Локтев, начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников, начальник подмосковного главка МВД РФ Виктор Пауков, начальник областного Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России Виктор Кузнецов, глава округа Дмитрий Волков и другие.





«Участники спартакиады соревновались в беге, плавании, перетягивании каната, подтягивании на перекладине и поднятии гири», — говорится в сообщении.