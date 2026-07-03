Общественные приёмные единороссов в Подмосковье за 5 лет собрали 140 000 обращений

03 июля 2026, 16:43

оригинал И. Брынцалов (в центре) (Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО)

Общественным приёмным «Единой России» исполнилось 18 лет. Специалисты работают там с обращениями любого уровня – от бытовых вопросов до законодательных инициатив, напомнили в пресс-службе партии в Московской области.