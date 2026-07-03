Общественные приёмные единороссов в Подмосковье за 5 лет собрали 140 000 обращений
Общественным приёмным «Единой России» исполнилось 18 лет. Специалисты работают там с обращениями любого уровня – от бытовых вопросов до законодательных инициатив, напомнили в пресс-службе партии в Московской области.
За последние пять лет в общественные приёмные «Единой России» в Подмосковье поступило более 140 000 обращений. Благодаря совместной работе депутатов, профильных ведомств, общественных организаций большая часть вопросов решена положительно. Обращения жителей становятся не только поводом для решения конкретных проблем, но и основой для законодательных изменений.
Так, по обращению многодетной мамы из Люберец к секретарю подмосковного отделения «Единой России», председателю Мособлдумы Игорю Брынцалову в Московской области расширили категории получателей выплаты на школьную форму. Раньше такую помощь выделяли только для учащихся подмосковных школ, теперь выплату могут оформить и те семьи, чьи дети обучаются в соседнем регионе.
Оперативно решаются вопросы здравоохранения и медицинского образования. Так, в декабре 2024 года врач из Электростали Роман Бобылев на приёме у депутата Госдумы Геннадия Панина поднял проблему прохождения практики студентами-медиками при изучении профильных дисциплин. В результате при обсуждении в Госдуме законопроекта «Об образовании» в законодательство внесли изменения.
Есть и примеры адресной помощи. В Жуковском благодаря вмешательству депутата Госдумы Аллы Поляковой сохранили жизненно важное лечение для 11-летней девочки с тяжёлым хроническим заболеванием. Она получила необходимое оборудование для лапароскопии. Технику после депутатского запроса выделил Минздрав. А 90-летней жительнице Подмосковья дали направление на бесплатное обследование в НИИ им. Склифосовского. По просьбе жителей Красногорска депутат Госдумы Сергей Колунов
организовал новый маршрутный транспорт от посёлка Путилково.
Значительный блок обращений связан с поддержкой участников спецоперации и их семей. По инициативе руководителя региональной общественной приёмной Аллы Поляковой весной 2023 года открылся центр поддержки ZOV. Полякова также помогает утроить военнослужащих на лечение в реабилитационный центр «Ясенки».
В Богородском дочери участника СВО помогли решить вопрос несвоевременной выплаты компенсации к стипендии. После встречи с руководством колледжа ошибки в документации устранили, и выплаты стали поступать в срок.
Сейчас в общественных приёмных «Единой России» идёт сбор наказов в новую народную программу. Она станет основой для работы партии на ближайшие пять лет. От жителей Подмосковья уже поступило более 200 000 предложений. Свои инициативы можно также направить через сайт и по телефону горячей линии 8(800) 200-89-50.
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