В Подмосковье пассажиры с начала сезона проехали по дачным маршрутам 870 000 раз

03 июля 2026, 17:45

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Подмосковье с начала дачного сезона зафиксировали более 870 000 операций на автобусных маршрутах, ведущих к дачным и садовым товариществам. Такими данными поделились в пресс-службе Минтранса Московской области.





В этом году перевозки пассажиров осуществляются с апреля по 31 сезонному маршруту. Ещё на 16 маршрутах количество автобусов увеличено.

«Самыми востребованными дачные маршруты являются у обладателей социальных карт. С их помощью совершено более 574 000 поездок. Банковские карты пассажиры использовали для оплаты поездок около 180 000 раз, транспортные карты «Стрелка» и «Тройка» – 116 000», – отметили в ведомстве.